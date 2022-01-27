Порошенко: не дозволимо Путіну зробити Україну "пазлом" на карті Російської імперії

"Всі бачать справжню мету Путіна, який хоче відновити Російську імперію, відновити Радянський Союз 2.0. Зараз ви повинні розуміти, що Україна є останнім пазлом на карті Путіна. І ця ситуація є надзвичайно небезпечною, - вважає Порошенко. - Україні потрібна лише оборонна зброя, ми не демонструємо жодної найменшої причини для провокації. Протягом усіх цих років, особливо в 2014-2015, з боку Росії на нас направляли артилерію та ракетний вогонь. Вони вбивали наших солдатів, вони вбивали українців".

Порошенко нагадав, що українці не вперше зіштовхнулися з російським вторгненням та агресією, це триває вже майже вісім років.

"Саме у 20-х числах лютого, менш ніж за місяць, буде восьма річниця російської агресії. І це розпочалося у Криму, коли Путін не визнав присутність Росії на цій території, розповсюджуючи різноманітні фейки, а потім це саме відбулося на сході нашої країни, - нагадав Петро Порошенко. - Це велике досягнення українців та всієї моєї команди, що ми врятували Україну у 2014-2015 роках. Тому що планом Путіна було розвалити Україну. Він офіційно визнав, що мав план створити Новоросію або Малоросію, забравши 9 з 25 областей України, та зробивши з них окремі держави. І ми зупинили путінську агресію. І я пишаюся тим, що я як Верховний головнокомандувач звільнив дві третини територій окупованого Донбасу та повернув їх під контроль України".

Політик підкреслив, що суверенне право українського народу - обирати своє власне майбутнє.

"І в 2014 році він обрав та продовжує обирати європейське майбутнє: більше 65% українців зараз підтримують членство України в НАТО, а 75% українців підтримують членство в ЄС. Зараз ми боремося не лише за наш суверенітет та територіальну цілісність, ми боремося за нашу свободу, демократію та демократичні цінності. І згідно з 51 статтею статуту ООН, ми маємо суверенне право на самооборону", - наголосив п’ятий президент.