Порошенко предложил Зеленскому скоординировать усилия для борьбы с агрессией РФ

Президент Петр Порошенко поздравил с официальными результатами выборов избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

По его словам, Украина должна продемонстрировать своим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины.

"Таким образом Путин готовит обоснование для военной агрессии под предлогом якобы защиты прав граждан России. Российская Федерация заслуживает на существенное ужесточение санкций против нее. Этот вопрос будет главным, чему посвящу последние недели своих президентских полномочий. Но продолжить и завершить решение этой проблемы - это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны скоординировать наши усилия", - отметил он.

В частности, Порошенко отметил, что встретиться с Зеленским в ближайшее время.

Напомним, сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила официальные результаты выборов 2019.

"По итогам повторного голосования избранным президентом Украины стал кандидат Владимир Зеленский, который получил больше голосов, чем кандидат на пост президента Петр Порошенко", - заявили в ЦИК.

Отметим, по результатам подсчета электронных протоколов, Зеленский получил 73,22% голосов, в то время как действующий президент набрал 24,45%.