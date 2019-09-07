Порошенко поздравил украинцев с возвращением домой

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил украинских политзаключенных и моряков с возвращением домой. Об этом Порошенко написал в своем Facebook.

"Освобождение украинцев – пленников Кремля – это большое и радостное событие не только для них самих и их семей, а для каждого украинца во всем мире. Поздравляю наших с возвращением домой! Этому искренне радуется вся Украина!", - написал Порошенко.

Он отметил, что как пятый президент Украины, причастный к освобождению тысяч наших соотечественников, знает, что простых и линейных решений здесь не бывает.

"Горжусь тем, что решение Международного морского трибунала, которое мы выбороли весной, приперло Путина к стене и побудило наконец-то освободить наших героев. Сегодняшнее приподнятое настроение не должно нас расслаблять. У нас впереди изнурительная борьба со злейшим врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции", - написал Порошенко.