Порошенко привітав українців з поверненням додому

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко привітав українськів політв'язнів і моряків з поверненням додому. Про це Порошенко написав на своєму Facebook.

"Звільнення українців – бранців Кремля – це велика і радісна подія не лише для них самих та їхніх родин, а для кожного українця в усьому світі. Вітаю наших з поверненням додому! Цьому щиро радіє вся Україна!", - написав Порошенко

Він зазначив, що як п'ятий президент України, причетний до звільнення тисяч наших співвітчизників, знає, що простих і лінійних рішень тут не буває.

"Пишаюся тим, що виборене нами ще весною рішення Міжнародного морського трибуналу приперло Путіна до стіни і спонукало нарешті звільнити наших героїв. Сьогоднішній піднесений настрій не повинен нас розслабляти. У нас попереду виснажлива боротьба із запеклим ворогом України, сильним і підступним. Це спільна справа влади і опозиції", - написав Порошенко.