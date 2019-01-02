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Порошенко поздравил Словакию с началом председательства в ОБСЕ

Новости » Политика    02.01.2019 - 15:37
Порошенко поздравил Словакию с началом председательства в ОБСЕ
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Президент рассчитывает на эффективное сотрудничество Украины и ОБСЕ

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Словакию с началом председательства в ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента в Facebook.

Отмечается, что Порошенко рассчитывает на эффективное сотрудничество между Украиной и ОБСЕ.

"Рассчитываем на эффективное сотрудничество и более активную и амбициозную роль СММ ОБСЕ по Донбассу, и по Крыму, а также акватории Азовского моря и Керченского пролива", - написал президент.

Также президент надеется, что все действия и решения Братиславы будут соответствовать верховенству международного права.

"Убежден, что Братислава и дальше будет исходить из безусловной необходимости защиты верховенства международного права на основе незыблемости принципов Хельсинкского заключительного акта. Это и является залогом восстановления территориальной целостности Украины и укрепления доверия и мира на пространстве ОБСЕ", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко поздравил Словакию с началом председательства в ОБСЕ

Напомним, что вчера, 1 января, Словакия возглавила Организацию по безопасности и сотрудничества (ОБСЕ). В своем первом заявлении на посту главы ОБСЕ, министр МИД Мирослав Лайчак заверил, что украинский вопрос будет одним из ключевых для организации.

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