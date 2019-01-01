Украинский вопрос будет приоритетом в ОБСЕ, - Словакия

Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

С 1 января 2019 Словакия на год возглавила ОБСЕ

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в заявлении по случаю председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) подчеркнул, что одним из ключевым заданий для организации станет "разрешение кризиса в Украине и вокруг нее". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Министр заявил, что военный конфликт в Украине является "одним из ключевых вопросов нашей общей безопасности". По его словам, Словакия будет прилагать активные усилия для налаживания диалога и уменьшения напряжения на Донбассе.

"Мы поддерживаем полную имплементацию существующих договоренностей, включительно с уважением к режиму тишины и отводом тяжелого вооружения", - рассказал Лайчак.

Сообщается, что 10 января 2019 Лайчак должен представить приоритеты словацкого голосования постоянного комитета ОБСЕ в Вене. Вторым после Украины вопросом для Словакии станет вызовы технологических изменений, среди которых кибербезопасность, а также предотвращения конфликтов и усиления международных институтов.

Напомним, новый глава ОБСЕ посетит Донбасс. Лайчак, который сегодня, 1 января 2019, стал председателем ОБСЕ, анонсировал свою первую поездку на Донбасс в качестве председателя ОБСЕ в декабре 2018 года.