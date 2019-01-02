Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент розраховує на ефективну співпрацю України та ОБСЄ

Президент України Петро Порошенко привітав Словаччину з початком головування в ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента у Facebook.

Зазначається, що Порошенко розраховує на ефективну співпрацю між Україною та ОБСЄ.

"Розраховуємо на ефективну співпрацю та більш активну і амбітну роль СММ ОБСЄ і щодо Донбасу, і щодо Криму, а також акваторії Азовського моря та Керченської протоки", - написав президент.

Також президент сподівається, що всі дії та рішення Братислави відповідатимуть верховенству міжнародного права.

"Переконаний, що Братислава і надалі виходитиме з безумовної необхідності захисту верховенства міжнародного права на основі непорушності принципів Гельсінського заключного акту. Це і є запорукою відновлення територіальної цілісності України та зміцнення довіри і миру на просторі ОБСЄ", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, що вчора, 1 січня, Словаччина очолила Організацію з безпеки і співпробітництва (ОБСЄ). У своїй першій заяві, на посаді глави ОБСЄ, міністр МЗС Мирослав Лайчак запевнив, що українське питання буде одним із ключових для організації.