Порошенко поздравил премьер-министра Израиля с победой на выборах

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко ожидает развития украинско-израильского сотрудничества

Президент Петр Порошенко поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с победой на парламентских выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Порошенко.

Порошенко также подчеркнул, что ожидает дальнейшего развития украинско-израильского сотрудничества и высокой динамики политического диалога.

"Поздравляю своего друга Биньямина Нетаньяху с результатами выборов -2019! Голоса израильтян на парламентских выборах - лучшее подтверждение их поддержки возглавляемого Вами правительства!", - написал он.

Поздравляю своего друга @netanyahu с результатами #israelelections2019!

Голоса израильтян на парламентских выборах - лучшее подтверждение их поддержки возглавляемого Вами правительства! Ожидаю дальнейшую украинско-израильское сотрудничество и высокую динамику политического диалога в будущем pic.twitter.com/4gcYKbAjwC — Петр Порошенко (@poroshenko) April 10, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что Израильская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила предварительные результаты выборов после обработки 64,24% протоколов.

Так, партия "Ликуд" действующего премьер-министра Баньямина Нетаньяху лидирует с небольшим отрывом в 1%. Она набрала уже 27,07% голосов - за нее отдали свои голоса более 761,9 тыс. Избирателей.

Главный оппонент Нетаньяху - Бени Ганц - с его блоком партий "кахоль-Лаван" получил результат 25,96%. За него отдали голоса 253,9 тыс. израильтян.