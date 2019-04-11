Порошенко привітав прем'єр-міністра Ізраїлю з перемогою на виборах

Порошенко очікує розвитку українсько-ізраїльського співробітництва
Президент Петро Порошенко привітав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з перемогою на парламентських виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Порошенка.
Порошенко також підкреслив, що очікує подальшого розвитку українсько-ізраїльського співробітництва та високої динаміки політичного діалогу.
"Вітаю свого друга Біньяміна Нетаньяху з результатами виборів -2019! Голоси ізраїльтян на парламентських виборах - найкраще підтвердження їх підтримки очолюваного Вами уряду!", - написав він.
Вітаю свого друга @netanyahu з результатами #israelelections2019!— Петро Порошенко (@poroshenko) April 10, 2019
Голоси ізраїльтян на парламентських виборах - найкраще підтвердження їхньої підтримки очолюваного Вами уряду! Очікую на подальшу українсько-ізраїльську співпрацю і високу динаміку політичного діалогу в майбутньому pic.twitter.com/4gcYKbAjwC
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїльська Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила попередні результати виборів після обробки 64,24% протоколів.
Так, партія "Лікуд" чинного прем'єр-міністра Баньяміна Нетаньяху лідирує з невеликим відривом в 1%. Вона набрала вже 27,07% голосів - за неї віддали свої голоси понад 761,9 тис. Виборців.
Головний опонент Нетаньяху - Бені Ганц - з його блоком партій "кахоль-Лаван" отримав результат 25,96%. За нього віддали голоси 253,9 тис. ізраїльтян.