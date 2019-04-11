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Порошенко привітав прем'єр-міністра Ізраїлю з перемогою на виборах

Новини » Політика    11.04.2019 - 00:29
Порошенко привітав прем'єр-міністра Ізраїлю з перемогою на виборах
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко очікує розвитку українсько-ізраїльського співробітництва

Президент Петро Порошенко привітав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з перемогою на парламентських виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Порошенка.

Порошенко  також підкреслив, що очікує подальшого розвитку українсько-ізраїльського співробітництва та високої динаміки політичного діалогу.

"Вітаю свого друга Біньяміна Нетаньяху з результатами виборів -2019! Голоси ізраїльтян на парламентських виборах - найкраще підтвердження їх підтримки очолюваного Вами уряду!", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїльська Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила попередні результати виборів після обробки 64,24% протоколів.

Так, партія "Лікуд" чинного прем'єр-міністра Баньяміна Нетаньяху лідирує з невеликим відривом в 1%. Вона набрала вже 27,07% голосів - за неї віддали свої голоси понад 761,9 тис. Виборців.

Головний опонент Нетаньяху - Бені Ганц - з його блоком партій "кахоль-Лаван" отримав результат 25,96%. За нього віддали голоси 253,9 тис. ізраїльтян.

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