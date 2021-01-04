Порошенко поздравил Нэнси Пелоси с переизбранием спикером палаты представителей США

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Петр Порошенко поздравил Нэнси Пелоси с переизбранием спикером палаты представителей Соединенных штатов Америки.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Переизбрание Нэнси Пелоси спикером палаты представителей США - хорошая новость для Украины. Госпожа Пелоси - давний друг нашего государства, поддерживает ее территориальную целостность, евроатлантический выбор и курс реформ, а также сторонник ужесточения санкционного режима в отношении России за ее подрывные действия против США и Украины", - сообщил Порошенко.

Напомним, в США 6 января конгресс должен утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.

20 января 2021 года состоится инаугурация избранного президента США. Пока нет информации о телефонных контактах Владимира Зеленского с Джо Байденом.

Как известно, первый разговор пятого президента Украины Петра Порошенко с избранным в 2016 году президентом США Дональдом Трампом состоялась через неделю после голосования - 15 ноября 2016 года.