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Порошенко привітав Ненсі Пелосі з переобранням спікером палати представників США

Київ, Понеділок 04 січня 2021 13:26
Порошенко привітав Ненсі Пелосі з переобранням спікером палати представників США
Фото: Ненсі Пелосі (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Петро Порошенко привітав Ненсі Пелосі з переобранням спікером палати представників Сполучених штатів Америки.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Переобрання Ненсі Пелосі спікером палати представників США - гарна новина для України. Пані Пелосі - давній друг нашої держави, підтримує її територіальну цілісність, євроатлантичний вибір та курс реформ, а також прибічник посилення санкційного режиму щодо Росії за її підривні дії проти США та України", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, у США 6 січня конгрес має затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

20 січня 2021 року відбудеться інавгурація обраного президента США. Наразі немає інформації про телефонні контакти Володимира Зеленського із Джо Байденом.

Як відомо, перша розмова п’ятого президента України Петра Порошенка з обраним у 2016 році президентом США Дональдом Трампом відбулася через тиждень після голосування - 15 листопада 2016 року.

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