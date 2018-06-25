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Порошенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

НовостиПолитика    25.06.2018 - 09:13
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко подтвердил курс на развитие стратегического партнерства с Турцией

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Соответствующую запись он разместил в своем Twitter.

"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Убежден, что доверие населения и новые властные полномочия откроют дополнительные пути для дальнейшего развития Турции и благосостояния турецкого народа", - заявил Порошенко.

Он также подтвердил, что украинская сторона настроена на развитие стратегического партнерства и взаимодействия с Турцией.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции по итогам подсчета голосов на выборах президента Эрдоган набирает простое большинство голосов избирателей.

 

Эрдоган заявил о своей победе на выборах президента Турции
Теги публикации: Порошенко Петр, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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