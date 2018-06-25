Порошенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Порошенко подтвердил курс на развитие стратегического партнерства с Турцией

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Соответствующую запись он разместил в своем Twitter.

"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Убежден, что доверие населения и новые властные полномочия откроют дополнительные пути для дальнейшего развития Турции и благосостояния турецкого народа", - заявил Порошенко.

Он также подтвердил, что украинская сторона настроена на развитие стратегического партнерства и взаимодействия с Турцией.

Україна налаштована на розбудову українсько-турецького стратегічного партнерства та поглиблення взаємодії. — Петро Порошенко (@poroshenko) June 25, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции по итогам подсчета голосов на выборах президента Эрдоган набирает простое большинство голосов избирателей.