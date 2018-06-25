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Избирком Турции подтвердил победу Эрдогана на выборах президента

НовостиПолитика    25.06.2018 - 04:16
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

На данный момент подсчитано 97,7% бюллетеней, и оставшаяся часть голосов не может повлиять на общие итоги голосования

В Турции по итогам подсчета голосов на выборах президента и парламента Реджеп Тайип Эрдоган набирает простое большинство голосов избирателей (более 50%). Об этом сообщил председатель Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювен, передает Anadolu.

По словам главы ЦИК, на данный момент подсчитано уже 97,7 процента бюллетеней, и оставшаяся часть голосов не может повлиять на общие итоги голосования в Турции.

Кроме того, Гювен сообщил, что по предварительным итогам голосования 24 июня 10% выборный барьер преодолели пять политических партий: Партия справедливости и развития (AKP), Республиканская народная партия (РНП), Партия националистического движения, Народно-демократическая партия и "Хорошая партия".

"Данные протоколов, поступающих в базу данных Высшей избирательной комиссии незамедлительно, передаются представителям политических партий", - отметил Гювен.

Он подчеркнул, что с 2014 года не озвучивалось ни одного обвинения в подтасовке результатов избирательных протоколов.

Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган и правящая в Турции Партия справедливости и развития (АКР) заявили о своей победе на выборах.

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Теги публикации: Центральная избирательная комиссия, Турция, президентские выборы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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