Порошенко привітав Ердогана з переобранням на пост президента Туреччини

Порошенко підтвердив курс на розвиток стратегічного партнерства з Туреччиною
Президент України Петро Порошенко привітав Реджепа Тайїпа Ердогана з переобранням на пост президента Туреччини. Відповідний запис він розмістив у своєму Twitter.
"Вітаю Реджепа Тайїпа Ердогана з переобранням на пост президента Туреччини. Переконаний, що довіра населення і нові владні повноваження відкриють додаткові шляхи для подальшого розвитку Туреччини і добробуту турецького народу", - заявив Порошенко.
Він також підтвердив, що українська сторона налаштована на розвиток стратегічного партнерства та взаємодії з Туреччиною.
Україна налаштована на розбудову українсько-турецького стратегічного партнерства та поглиблення взаємодії.— Петро Порошенко (@poroshenko) June 25, 2018
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Туреччині за підсумками підрахунку голосів на виборах президента Ердоган набирає просту більшість голосів виборців.