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Порошенко привітав Ердогана з переобранням на пост президента Туреччини

НовиниПолітика    25.06.2018 - 09:13
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко підтвердив курс на розвиток стратегічного партнерства з Туреччиною

Президент України Петро Порошенко привітав Реджепа Тайїпа Ердогана з переобранням на пост президента Туреччини. Відповідний запис він розмістив у своєму Twitter.

"Вітаю Реджепа Тайїпа Ердогана з переобранням на пост президента Туреччини. Переконаний, що довіра населення і нові владні повноваження відкриють додаткові шляхи для подальшого розвитку Туреччини і добробуту турецького народу", - заявив Порошенко.

Він також підтвердив, що українська сторона налаштована на розвиток стратегічного партнерства та взаємодії з Туреччиною.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Туреччині за підсумками підрахунку голосів на виборах президента Ердоган набирає просту більшість голосів виборців.

 

Ердоган заявив про свою перемогу на виборах президента Туреччини
Теги публікації: Порошенко Петро, Турция, Реджеп Тайіп Ердоган  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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