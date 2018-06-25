Порошенко привітав Ердогана з переобранням на пост президента Туреччини

Порошенко підтвердив курс на розвиток стратегічного партнерства з Туреччиною

Президент України Петро Порошенко привітав Реджепа Тайїпа Ердогана з переобранням на пост президента Туреччини. Відповідний запис він розмістив у своєму Twitter.

"Вітаю Реджепа Тайїпа Ердогана з переобранням на пост президента Туреччини. Переконаний, що довіра населення і нові владні повноваження відкриють додаткові шляхи для подальшого розвитку Туреччини і добробуту турецького народу", - заявив Порошенко.

Він також підтвердив, що українська сторона налаштована на розвиток стратегічного партнерства та взаємодії з Туреччиною.

Україна налаштована на розбудову українсько-турецького стратегічного партнерства та поглиблення взаємодії. — Петро Порошенко (@poroshenko) June 25, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Туреччині за підсумками підрахунку голосів на виборах президента Ердоган набирає просту більшість голосів виборців.