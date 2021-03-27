У Порошенко потребовали созвать заседание СНБО из-за ситуации на фронте

Об этом говорится в обращении партии на официальном сайте.

"Гибель в течение последних суток четырех украинских воинов-героев и предложения по оборонно-дипломатическим действиям Украины в ответ на провокации россиян следует немедленно рассмотреть на СНБО. Власть должна объяснить обществу, какой у нее план", - заявили в "Евросолидарности".

Кроме ситуации на фронте, партия требует рассмотреть на СНБО и катастрофическую ситуацию с пандемией коронавируса.

"Эти же самые важные вопросы, а не разбитые двери и граффити на стенах Офиса президента, должны рассматриваться на внеочередном заседании Верховной рады", - добавили у Порошенко.