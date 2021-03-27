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У Порошенко потребовали созвать заседание СНБО из-за ситуации на фронте

Автор: РБК-Украина

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует срочно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за обострения ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в обращении партии на официальном сайте.

"Гибель в течение последних суток четырех украинских воинов-героев и предложения по оборонно-дипломатическим действиям Украины в ответ на провокации россиян следует немедленно рассмотреть на СНБО. Власть должна объяснить обществу, какой у нее план", - заявили в "Евросолидарности".

Кроме ситуации на фронте, партия требует рассмотреть на СНБО и катастрофическую ситуацию с пандемией коронавируса.

"Эти же самые важные вопросы, а не разбитые двери и граффити на стенах Офиса президента, должны рассматриваться на внеочередном заседании Верховной рады", - добавили у Порошенко.

Напомним, вчера днем пророссийские боевики из минометов 82-го калибра и другого вооружения обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Шумов. В результате вражеского обстрела четверо военных погибли и двое получили ранения.

После этого украинская делегация в ТКГ созвала экстренное внутренное совещание. Совещание состоится уже сегодня.

Кроме того, в украинской делегации раскрыли подробности сегодняшнего обострения на Донбассе.

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Новости Украины Порошенко ПетрСНБОДонбассЕвропейская солидарность
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