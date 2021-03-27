У Порошенка вимагають скликати засідання РНБО через ситуацію на фронті

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" вимагає терміново скликати засідання Ради національної безпеки та оборони України через загострення ситуації на Донбасі.

Про це йдеться у зверненні партії на офіційному сайті.

"Загибель протягом лише останньої доби чотирьох українських воїнів-героїв і пропозиції щодо оборонно-дипломатичних дій України у відповідь на провокації росіян слід негайно розглянути на РНБО. Влада має пояснити суспільству, який у неї план", - заявили в "Євросолідарності".

Крім ситуації на фронті, партія вимагає розглянути на РНБО і катастрофічну ситуацію з пандемією коронавірусу.

"Ці ж самі важливі питання, а не розбиті двері і графіті на стінах Офісу президента, мають розглядатися і на позачерговому засіданні Верховної ради", - додали у Порошенка.