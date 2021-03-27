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У Порошенка вимагають скликати засідання РНБО через ситуацію на фронті

Автор: РБК-Україна

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" вимагає терміново скликати засідання Ради національної безпеки та оборони України через загострення ситуації на Донбасі.

Про це йдеться у зверненні партії на офіційному сайті.

"Загибель протягом лише останньої доби чотирьох українських воїнів-героїв і пропозиції щодо оборонно-дипломатичних дій України у відповідь на провокації росіян слід негайно розглянути на РНБО. Влада має пояснити суспільству, який у неї план", - заявили в "Євросолідарності".

Крім ситуації на фронті, партія вимагає розглянути на РНБО і катастрофічну ситуацію з пандемією коронавірусу.

"Ці ж самі важливі питання, а не розбиті двері і графіті на стінах Офісу президента, мають розглядатися і на позачерговому засіданні Верховної ради", - додали у Порошенка.

Нагадаємо, вчора вдень проросійські бойовики з мінометів 82-го калібру та іншого озброєння обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Шумів. В результаті ворожого обстрілу четверо військових загинули та двоє отримали поранення.

Після цього українська делегація в ТКГ скликала екстрену внутрішню нараду. Нараді відбудеться вже сьогодні.

Крім того, в українській делегації розкрили подробиці сьогоднішнього загострення на Донбасі.

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Новини України Порошенко ПетроРНБОДонбасЄвропейська солідарність
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