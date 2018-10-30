Порошенко відвідає Францію 11 листопада

Фото: Порошенко і Макрон (УНІАН)

В цей час у Франції також будуть перебувати Трамп і Путін

Президент України Петро Порошенко відправиться з робочим візитом у Париж (Франція) 11 листопада. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента України.

За даними АПУ, в цей день в Парижі відбудуться заходи, приурочені до 100-річчя завершення Першої світової війни.

"Президент України отримав запрошення від Президента Франції (Еммануеля Макрона, - ред.) взяти участь у заходах з нагоди закінчення Першої світової війни, які пройдуть в Парижі 10-11 листопада. Зараз опрацьовуються питання організації візиту глави української держави в Париж", - повідомили в АПУ.

Додамо, що в ці дні в Парижі також має відбутися зустріч президент США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп прокоментував пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести двосторонню зустріч в Парижі 11 листопада 2018 року. Зокрема, Трамп сказав, що зустріч "швидше за все відбудеться".

Після цього президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови обговорили можливість подальших перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.