Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

У ході візиту до Фінляндії Порошенко зустрінеться з Туском

Президент України Петро Порошенко відвідає Фінляндію з робочим візитом 7-8 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначається, у ході візиту до Фінляндії Порошенко візьме участь у Конгресі та виступить на розширеному Саміті Європейської народної партії.

Крім того, Порошенко проведе зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, віце-врезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

Повідомляється, що у ході зустрічей Порошенко буде порушувати питання подальшої підтримки України у впровадженні реформ та відсічі агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 3-4 листопада Порошенко перебував з офіційним візитом у Туреччині. У рамках візиту Порошенко та Вселенський патріарх підписали угоду про створення незалежної української церкви. Угода, за словами Порошенка, завершує процес, щоб надання томосу для України відбулося за всіма канонами православної церкви.