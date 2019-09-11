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Порошенко посетил Балуха в "Феофании"

Новости » Политика    11.09.2019 - 10:04
Порошенко посетил Балуха в "Феофании"
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Порошенко назвал Балуха символом несокрушимости украинского духа

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко назвал Владимира Балуха символом несокрушимости украинского духа. Об этом он заявил после визита к Балуху в больнице "Феофания", передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.

"Владимир Балух не согласился ни на какие компромиссы, когда ему сказали: сдай Украину и выйдешь из тюрьмы. Человек с Украиной в сердце и душе, он стал символом несокрушимости украинского духа. За этот символ украинцы боролись долгие годы, а мировые лидеры держали солидарность с Украиной", - заявил Порошенко.

Политик отметил, что для него "высокая гордость пожать руку несокрушимому Владимиру Балуху".

"И чрезвычайно эмоциональный момент, о котором я мечтал все эти годы. Еще когда Владимир был в кремлевском застенке, я получал от него письма, мы общались с его женой Натальей. Для меня было делом чести сделать все для его освобождения", - подчеркнул Порошенко.

"Украина боролась, борется и будет бороться за каждого украинца, который остался в застенках Кремля", - добавил он.

Балух также выразил свою позицию в разговоре с Порошенко: "Единственное, чего мы действительно не хотим, чтобы Украина в обмен на освобождение заложников уступала своими национальными интересами".

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Новости Украины Порошенко ПетрВладимир БалухЕвропейская солидарность
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