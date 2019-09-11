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Порошенко відвідав Балуха у "Феофанії"

Новини » Політика    11.09.2019 - 10:04
Порошенко відвідав Балуха у "Феофанії"
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Порошенко назвав Балуха символом незламності українського духу

П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко назвав Володимира Балуха символом незламності українського духу. Про це він заявив після візиту до Балуха у лікарні "Феофанія", передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Володимир Балух не погодився на жодні компроміси, коли йому сказали: здай Україну і вийдеш із в’язниці. Людина з Україною в серці і душі, він став символом незламності українського духу. За цей символ українці боролися довгі роки, а світові лідери тримали солідарність з Україною", - заявив Порошенко.

Політик зазначив, що для нього "висока гордість потиснути руку незламному Володимиру Балуху".

"І надзвичайно емоційний момент, про який я мріяв усі ці роки. Ще коли Володимир був у кремлівській катівні, я отримував від нього листи, ми спілкувалися з його дружиною Наталею. Для мене було справою честі зробити все для його звільнення", - підкреслив Порошенко.

"Україна боролася, бореться і буде боротися за кожного українця, який залишився в застінках Кремля", - додав він.

Балух також висловив свою позицію у розмові з Порошенко: "Єдине, чого ми дійсно не хочемо, щоб Україна в обмін на звільнення заручників поступалася своїми національними інтересами".

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