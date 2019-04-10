Порошенко поручил СБУ проверить участие Медведчука в переговорах в Минске

Президент Украины Петр Порошенко обратился в Службу безопасности Украины с требованием проанализировать целесообразность присутствия Виктора Медведчука в переговорах гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом Порошенко заявил в эфире "Радио НВ".

Президент подчеркнул, что ждет доклад о деятельности Медведчука от украинской спецслужбы завтра, 11 апреля.

"Я обращаюсь к СБУ рассмотреть возможность целесообразности дальнейшего использования господина Медведчука в формате гуманитарной группы для освобождения заложников, если его функционирование является неэффективным. Доложить мне завтра", - сказал Порошенко.

Он также объяснил, что присутствие Медведчука на переговорах в Минске было необходима как единственный канал связи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая оказалась неэффективной.

"У него была одна функция - освобождение заложников, которые находятся как в подвалах оккупированных территорий, так и в РФ. Последний раз это произошло в 2017 году. Назвать это эффективным точно нельзя", - отметил Порошенко.

Напомним, накануне глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук заявил, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу невозможно.

Ранее представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук заявил, что Медведчук уже не участвует в переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.