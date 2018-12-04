Медведчук не принимает участия в переговорах ТКГ в Минске, - Марчук

Фото: Виктор Медведчук (vybor.ua)

Сейчас от СБУ в переговорах участвует другой человек, сообщил представитель Украины в ТКГ

Лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа", член партии "За життя" Виктор Медведчук уже не участвует в переговорах Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в Минске. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, передает РБК-Украина со ссылкой на "ВВС Украина".

Марчук, отвечая на вопрос о роли Медведчука, сказал: "Насколько я знаю, на переговорах он был представителем СБУ и медиатором на уровне между президентами. Сейчас от СБУ - уже несколько раундов другой человек".

Кроме того, по словам Медведчука, "что касается того, что в минских переговорах после так называемых "выборов" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, то формат не изменился". Он добавил, что от Донецка изменился переговорщик, от Луганска остался тот же.

Напомним, он также заявил, что Украина предлагает установить очередной режим тишины в районе операции Объединенных сил во время новогодних праздников и на весь период зимних каникул.