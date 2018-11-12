Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

По словам Порошенко, доля местных бюджетов в сводном бюджете Украины впервые превысила 50%

Президент Украины Петр Порошенко поручил региональным лидерам разработать планы перспективного развития территорий на 2019-2021 годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тwitter главы государства.

По словам Порошенко, доля местных бюджетов в сводном бюджете Украины впервые превысила 50%, а за 4 года собственные доходы местных бюджетов выросли с 69 млрд гривен и, по прогнозу на конец текущего года, будут составлять 231 млрд гривен.

"Ставлю региональным лидерам задачу разработать планы перспективного развития территорий на 2019-2021 годы, обсудить и принять их на уровне общин. Каждая территория должна определить свои предпочтения и приоритеты", - сказал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в части децентрализации власти в Украине необходимо внести конституционные изменения. По его словам, в Украине есть угроза продолжению процесса децентрализации.

Кроме того, сообщалось, что Гройсман направит представление Порошенко об увольнении глав районных государственных администраций (РГА), которые мешают процессу децентрализации.