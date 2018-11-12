Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

За словами Порошенка, частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України вперше перевищила 50%

Президент України Петро Порошенко доручив регіональним лідерам розробити плани перспективного розвитку територій на 2019-2021 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тwitter глави держави.

За словами Порошенка, частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України вперше перевищила 50%, а за 4 роки власні доходи місцевих бюджетів зросли з 69 млрд гривень і, за прогнозом на кінець поточного року становитимуть, 231 млрд гривень.

"Ставлю регіональним лідерам завдання розробити плани перспективного розвитку територій на 2019-2021 роки, обговорити і прийняти їх на рівні громад. Кожна територія повинна визначити свої переваги і пріоритети", - сказав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, у частині децентралізації влади в Україні необхідно внести конституційні зміни. За його словами, в Україні є загроза продовженню процесу децентралізації.

Крім того, повідомлялося, що Гройсман направить подання Порошенку про звільнення голів районних державних адміністрацій (РДА), які заважають процесу децентралізації.