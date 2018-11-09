У Кабміні пропонують змінити Конституцію в питанні децентралізації

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Прем'єр сподівається на підтримку парламенту у цьому питанні

У частині децентралізації влади в Україні необхідно внести конституційні зміни. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Прем'єр сподівається на підтримку парламенту у цьому питанні.

"Сьогодні потрібна підтримка парламенту. Я вважаю, що настав час прийняття конституційних змін у частині децентралізації, де визначити і обласний рівень, і виконкоми, і контроль з боку держави", - заявив Гройсман.

За його словами, в Україні є загроза продовженню процесу децентралізації.

"Я хотів би висловити свою стурбованість тим, що відбувається зараз по відношенню до процесу децентралізації. Насправді ми пройшли за достатньо непоганий період часу, і сьогодні ми бачимо, що це одна з найбільш успішних реформ, яка сприймається людьми. До 2014-го року все було централізовано, кошти були в Києві, і всі рішення приймались у Києві, а сьогодні ситуація абсолютно змінена. Але тишком-нишком, якісь підкилимні політичні ігрища ставлять сьогодні під загрозу проведення подальшої децентралізації в країні", - додав глава уряду.

Нагадаємо, Гройсман направить подання президенту Петру Порошенко про звільнення голів районних державних адміністрацій (РДА), які заважають процесу децентралізації.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін закликає парламент прийняти ряд законопроектів, необхідних для проведення реформи децентралізації.

Крім того, на думку глави комітету Верховної ради з питань держбудівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергія Власенка, чіткої стратегії впровадження реформи децентралізації зараз в Україні не існує.