Порошенко доручив надати журналісту Бабченку охорону

Президент привітав СБУ з блискучою операцією

Президент України Петро Порошенко доручив надати російському опозиційному журналісту Аркадію Бабченку та його родині охорону. Про це президент написав у Twitter.

"Вітаю СБУ з блискучою операцією зі збереження життя російському журналістові Аркадію Бабченку. Українські правоохоронні органи з кожним днем стають сильнішими у протидії російській агресії. Навряд чи Москва заспокоїться - доручив надати Аркадієві та його родині охорону", - написав президент.

Вітаю @servicessu з блискучою операцією зі збереження життя російському журналістові Аркадію Бабченку. Українські правоохоронні органи з кожним днем стають сильнішими у протидії російській агресії. Навряд чи Москва заспокоїться - доручив надати Аркадієві та його родині охорону pic.twitter.com/y9rwNukt1j — Петро Порошенко (@poroshenko) May 30, 2018

Нагадаємо, вчора ввечері, 29 травня, заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що в журналіста Аркадія Бабченка стріляли.

Пізніше з'явилася інформація про те, що від отриманого поранення Бабченко помер в кареті "швидкої".

Сьогодні стало відомо, що Бабченко живий.