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Порошенко поручил правительству и Генштабу ускорить темпы перевооружения десантников

Новости » Политика    21.11.2018 - 14:53
Порошенко поручил правительству и Генштабу ускорить темпы перевооружения десантников
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина/Виталий Носач)

В следующем году Десантно-штурмовым войскам передадут противотанковые ракетные комплексы и другую технику

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение Кабинету министров и Генеральному штабу вооруженных сил Украины решить проблему перевооружения Десантно-штурмовых войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

По его словам, темпы замены на вооружение новейших образцов в этом роде войск не соответствуют нынешним потребностям десантников, поэтому стоит этот процесс ускорить.

"Знаю о проблемах, которые существуют в вопросах комплектования Десантно-штурмовых войск подготовленным личным составом, а также то, что темпы перевооружения на новейшие образцы вооружения не в полной мере отвечают потребностям. Дал указания Кабмина и Генштаба, чтобы решить эти проблемы", - отметил Порошенко.

Порошенко поручил правительству и Генштабу ускорить темпы перевооружения десантников

Также он добавил, что в следующем году будут продолжены работы по укомплектованию подразделений Десантно-штурмовых войск бронетранспортерами, грузовыми и специальными автомобилями, командно-штабными машинами "Свитязь", противотанковыми ракетными комплексами.

Напомним, 5 апреля 2018 года Высокомобильные десантные войска Украины были переименованы в Десантно-штурмовые. Соответствующее решение приняла Верховная рада, приняв соответствующий законопроект № 7330, поданный президентом Петром Порошенко.

 

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