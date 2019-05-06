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Порошенко поручил поднять доплаты военным на первой линии ООС

Новости » Общество    06.05.2019 - 15:18
Порошенко поручил поднять доплаты военным на первой линии ООС
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Порошенко дал поручение Полтораку поднять доплаты военным за пребывание на первой линии на 5 тыс. гривен

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение министру обороны Степану Полтораку поднять доплаты военнослужащим за пребывание на первой линии на 5 тысяч гривен - до 17 тыс. Об этом он заявил во время визита на Донбасс.

Таким образом, заявил Порошенко, зарплата выходит на сумму, превышающую 27 тыс.  Украинский воин будет получать почти 1000 гривен в день.

"Я принял решение, что мы делаем дальнейшее увеличение доплат денежного довольствия бойцам на первой линии ООС. Полторак, даю поручение, чтобы мы подняли доплаты за пребывание на первой линии. Увеличение на 5 тысяч гривен к сумме 17 тысяч гривен", - заявил Порошенко.

Он добавил, что 85% общей численности военнослужащих служат по контракту. В течение 2018 года в войска было поставлено более 3 тыс. единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, около 500 тыс. боеприпасов, 2 тыс. единиц стрелкового оружия и антиснайперських комплексов.

Напомним, в апреле текущего года выплаты в увеличенном размере получат военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) за выполнение ими в марте 2019 года задач в составе подразделений, которые принимают участие в операции Объединенных сил.

В декабре 2018 года министр обороны подписал указ, которым с 1 января 2019 года повысил денежное обеспечение военнослужащих ВСУ.

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