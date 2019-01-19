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Порошенко поручил образовать ВГА в Счастье

Новости » Политика    19.01.2019 - 14:08
Порошенко поручил образовать ВГА в Счастье
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Соответствующий указ был подписан 18 января

Президент Украины Петр Порошенко поручил образовать военно-гражданскую администрацию (ВГА) в городе Счастье Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

Согласно приказу, командующий Объединенных сил Наев и председатель Луганской облгосадминистрации Гарбуз должны начать осуществление мероприятий по созданию военно-гражданской администрации в городе Счастье.

"Создать военно-гражданскую администрацию города Счастье Новоайдарского района Луганской области. Командующему Объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации", - говорится в указе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее Порошенко распорядился сформировать военно-гражданскую администрацию в Волновахе Донецкой области.

Добавим, что в течение прошлых суток, 18 января 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано потерь среди украинских военных. В течение суток боевики осуществили 9 прицельных обстрелов позиций подразделений ООС.

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