Порошенко поручил образовать ВГА в Счастье

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Соответствующий указ был подписан 18 января

Президент Украины Петр Порошенко поручил образовать военно-гражданскую администрацию (ВГА) в городе Счастье Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

Согласно приказу, командующий Объединенных сил Наев и председатель Луганской облгосадминистрации Гарбуз должны начать осуществление мероприятий по созданию военно-гражданской администрации в городе Счастье.

"Создать военно-гражданскую администрацию города Счастье Новоайдарского района Луганской области. Командующему Объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации", - говорится в указе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее Порошенко распорядился сформировать военно-гражданскую администрацию в Волновахе Донецкой области.

Добавим, что в течение прошлых суток, 18 января 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано потерь среди украинских военных. В течение суток боевики осуществили 9 прицельных обстрелов позиций подразделений ООС.