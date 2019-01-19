В Минобороны подтвердили отсутствие потерь на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня

В течение прошлых суток, 18 января 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано потерь среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, в течение пятницы противник 9 раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил. При этом вооружение запрещено минскими соглашениями враг не использовал.

Отмечается, что на Луганском направлении был зафиксирован один обстрел со стороны боевиков. Противник из крупнокалиберных пулеметов вел огонь по украинским военным вблизи хутора Вольный.

На Донецком направлении боевики совершили 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Враг из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и другого пехотного вооружения обстреливал позиции ООС вблизи населенных пунктов Гнутово, Чермалык, Марьинка и Красногоровка.

Вблизи населенных пунктов Пески и Красногоровка украинские военнослужащие зафиксировали разрыв нескольких вражеских мин 82-го калибра.

"Потерь в результате боевых действий в течение минувших суток в составе украинских защитников нет", - подчеркнули в штабе.

Кроме того, от начала текущих суток, 19 января, противник не проявлял огневой активности.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 19 января 2019

Напомним, сегодня, 19 января, в Донецкой области на КПВВ "Марьинка" правоохранители из состава Объединенных сил задержали при попытке попасть на подконтрольную Украине территорию боевика "ДНР".