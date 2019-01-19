Порошенко доручив утворити ВЦА у Щасті

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Відповідний указ був підписаний 18 січня

Президент України Петро Порошенко доручив утворити військово-цивільну адміністрацію (ВЦА) в місті Щастя Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.

Згідно з наказом, командувач Об'єднаних сил Наєв та голова Луганської облдержадміністрації Гарбуз мають розпочати здійснення заходів з утворення військово-цивільної адміністрації у місті Щастя.

"Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Щастя Новоайдарського району Луганської області. Командувачу об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до закону України "Про військово-цивільні адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації", - йдеться в указі.

Зазначається, що указ набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше Порошенко розпорядився сформувати військово-цивільну адміністрацію в Волновасі Донецької області.

Додамо, що протягом минулої доби, 18 січня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано втрат серед українських військових. Протягом доби бойовики здійснили 9 прицільних обстрілів позицій підрозділів ООС.