Порошенко поручил МИД усилить работу для более жестких санкций против РФ

Порошенко требует усиления санкций против России за аннексию Крыма

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел (МИД) усилить работу для внедрения еще более жестких санкций против Российской Федерации (РФ). Об этом президент написал в Twitter.

В частности, президент заявил об этом после того, как Совет Европейского союза ввел санкции против компаний, причастных к строительству Керченского моста в оккупированном Крыму. Санкции введены против шести юридических лиц.

"Поручил МИДу усилить работу относительно дальнейшего ужесточения санкций против российского агрессора и любых физических или юридических лиц, которые связаны с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма", - написал Порошенко.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 31 июля 2018 года, Европейский союз распространил действие своих санкций на ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж", которые входят в санкционного списка США. Кроме того, под ограничения попали АО "Институт Гипростроймост" (Санкт-Петербург), АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж - Мост" и АО "ВАД".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявлял, что после открытия Крымского моста в России появилась возможность оперативно перебрасывать значительные силы Сухопутных войск с оккупированного Крыма с последующим проведением наступательных операций на юге Украины.