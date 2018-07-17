Порошенко поручил Генштабу ВСУ остановить провокации РФ со стороны моря

Разведка подтверждает планы РФ по вторжению в Мариуполь

Председателю Генштаба Вооруженных сил Украины и командующему Военно-морских сил Украины поручено принять меры для остановки российских провокаций в районе Керченского пролива. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, Украина "принять достаточные меры для прекращения нарушения закона" Россией.

"Для того, чтобы остановить российские провокации при прохождении украинской Керченского пролива ... Для атаки используется незаконно аннексированный Крым с незаконно расположенным Черноморским флотом. Мы не будем с этим мириться", - заявил Порошенко.

Он также добавил, что Украина остановит российскую агрессию с моря и планы вторжения в Мариуполь.

"В головах стратегов "русского мира" захват Мариуполя и пробитие дороги по суше на Крым всегда оставалось приоритетом. Разведка это постоянно подтверждает. Сейчас стоит вопрос, будем ли мы укреплять защиту с моря. Мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, которые движутся в направлении украинских портов, в том числе - Мариуполя ", - сообщил Порошенко.

По словам президента, российская сторона незаконно захватывает украинские и иностранные корабли для того, чтобы остановить горно-металлургический комплекс, работающий на Донбассе.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что не исключает, что Россия может осуществить военные атаки на Мариуполь.