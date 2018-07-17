Порошенко доручив Генштабу ЗСУ зупинити провокації РФ з боку моря

Розвідка підтверджує плани РФ щодо вторгнення до Маріуполя

Голові Генштабу Збройних сил України та командувачу Військово-морських сил України доручено вжити заходів для зупинення російських провокацій в районі Керченської протоки. Про це повідомив президент України Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, Україна має "вжити достатніх заходів для припинення порушення закону" Росією.

"Для того, щоб зупинити російські провокації при проходженні української Керченської протоки… Для атаки використовується незаконно анексований Крим з незаконно розташованим Чорноморським флотом. Ми не будемо з цим миритися", - заявив Порошенко.

Він також додав, що Україна зупинить російську агресію з моря та плани вторгнення у Маріуполь.

"В головах стратегів "русского мира" захоплення Маріуполя і пробиття дороги суходолом на Крим завжди залишалось пріоритетом. Розвідка це постійно підтверджує. Зараз стоїть питання, чи ми будемо укріплювати захист з моря. Ми не будемо миритися з незаконним захопленням українських і іноземних кораблів, які рухаються в напрямку українських портів, в тому числі - Маріуполя", - повідомив Порошенко.

За словами президента, російська сторона незаконно захоплює українські та іноземні кораблі для того, щоб зупинити гірничо-металургійний комплекс, який працює на Донбасі.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявив, що не виключає, що Росія може здійснити військові атаки на Маріуполь.