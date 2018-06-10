Порошенко поприветствовал заявление G7 о поддержке Украины

Порошенко прокомментировал итоговое коммюнике саммита G7

Президент Петр Порошенко приветствует заявление лидеров стран "Большой семерки" (G7) о поддержке Украины. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Благодарен лидерам "Большой" семерки и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины. Саммит в Шарлевуа и мои контакты с руководством Семерки накануне этой встречи подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов свободного мира", - отметил Порошенко.

Он также поприветствовал послание G7 о том, что Кремлю "следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства".

"Условия предельно четкие: сначала уважение к международному праву, прекращение агрессии на Донбассе и возвращения Крыма Украине. В противном случае цена для Москвы за ее агрессию против Украины и вмешательства во внутренние дела других государств и в дальнейшем будет расти", - добавил Порошенко.

ПП: Вдячний лідерам Великої Сімки та ЄС за потужний сигнал підтримки України. Саміт в Шарлевуа та мої контакти з... Опубліковано Петром Порошенком 10 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что G7 осудила аннексию Крыма и пообещала дальнейшую поддержку Украины.