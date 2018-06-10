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Интервью

Порошенко поприветствовал заявление G7 о поддержке Украины

НовостиПолитика    10.06.2018 - 14:58
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко прокомментировал итоговое коммюнике саммита G7

Президент Петр Порошенко приветствует заявление лидеров стран "Большой семерки" (G7) о поддержке Украины. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Благодарен лидерам "Большой" семерки и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины. Саммит в Шарлевуа и мои контакты с руководством Семерки накануне этой встречи подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов свободного мира", - отметил Порошенко.

Он также поприветствовал послание G7 о том, что Кремлю "следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства".

"Условия предельно четкие: сначала уважение к международному праву, прекращение агрессии на Донбассе и возвращения Крыма Украине. В противном случае цена для Москвы за ее агрессию против Украины и вмешательства во внутренние дела других государств и в дальнейшем будет расти", - добавил Порошенко.

 

ПП: Вдячний лідерам Великої Сімки та ЄС за потужний сигнал підтримки України. Саміт в Шарлевуа та мої контакти з...

Опубліковано Петром Порошенком 10 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что G7 осудила аннексию Крыма и пообещала дальнейшую поддержку Украины.

 

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Теги публикации: Порошенко Петр, Российская Федерация, G7  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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