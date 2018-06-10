Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

G7 осудила аннексию Крыма и пообещала дальнейшую поддержку Украины, - коммюнике

НовостиПолитика    10.06.2018 - 07:21
Фото: "Большая семерка" (twitter.comMFA/Ukraine)
Фото: "Большая семерка" (twitter.comMFA/Ukraine)

Страны "Большой семерки" намерены продолжать привлекать РФ к решению региональных кризисов и глобальных вызовов

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) в итоговом коммюнике самита в Канаде осудили аннексию Крыма и выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Об этом говорится в обнародованном на сайте саммита документе.

"Мы вновь подтверждаем наше осуждение незаконной аннексии Крыма и нашу постоянную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в коммюнике.

Кроме того страны G7 пообещали продолжать помогать Украине в реализации ее реформ.

В коммюнике отмечается, что продолжение санкций против России связано исключительно с тем, что она "не продемонстрировала полное выполнение своих обязательств в Минских договоренностях и уважение суверенитета Украины.

"Мы полностью поддерживаем усилия в рамках "нормандского формата" и ОБСЕ для решения конфликта в Восточной Украине. Если потребуется, мы готовы ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которую платит РФ за свои действия", - подчеркивается в документе.

В то же время страны "Большой семерки" собираются и в дальнейшем поддерживать гражданское общество России и продолжать привлекать РФ к решению региональных кризисов и глобальных вызовов.

Напомним, премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страны "Большой семерки" не заинтересованы в возвращении России к членству в этом формате даже в отдаленной перспективе.

 

Лидеры G7 договорились о введении новых санкций против РФ при необходимости Вице-глава Сейма Польши назвал политику России одной из основных угроз для Европы
Теги публикации: Российская Федерация, Украина, G7  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
В сети появилось видео задержания догхантера Святогора
В сети показали переполненные пляжи в Одессе (видео)
Королева Елизавета ІІ перенесла серьезную операцию
"Невозможно больше скрывать!": в сети высмеяли украинский телеканал за абсурдный сюжет (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь