G7 осудила аннексию Крыма и пообещала дальнейшую поддержку Украины, - коммюнике

Страны "Большой семерки" намерены продолжать привлекать РФ к решению региональных кризисов и глобальных вызовов

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) в итоговом коммюнике самита в Канаде осудили аннексию Крыма и выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Об этом говорится в обнародованном на сайте саммита документе.

"Мы вновь подтверждаем наше осуждение незаконной аннексии Крыма и нашу постоянную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в коммюнике.

Кроме того страны G7 пообещали продолжать помогать Украине в реализации ее реформ.

В коммюнике отмечается, что продолжение санкций против России связано исключительно с тем, что она "не продемонстрировала полное выполнение своих обязательств в Минских договоренностях и уважение суверенитета Украины.

"Мы полностью поддерживаем усилия в рамках "нормандского формата" и ОБСЕ для решения конфликта в Восточной Украине. Если потребуется, мы готовы ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которую платит РФ за свои действия", - подчеркивается в документе.

В то же время страны "Большой семерки" собираются и в дальнейшем поддерживать гражданское общество России и продолжать привлекать РФ к решению региональных кризисов и глобальных вызовов.

Напомним, премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страны "Большой семерки" не заинтересованы в возвращении России к членству в этом формате даже в отдаленной перспективе.