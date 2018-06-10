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Інтерв'ю

Порошенко привітав заяву G7 про підтримку України

НовиниПолітика    10.06.2018 - 14:58
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко прокоментував підсумкове комюніке саміту G7

Президент Петро Порошенко вітає заяву лідерів країн "Великої сімки" (G7) про підтримку України. Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Вдячний лідерам "Великої сімки" та ЄС за потужний сигнал підтримки України. Саміт в Шарлевуа і мої контакти з керівництвом Сімки напередодні цієї зустрічі підтверджують, що Україна знаходиться серед ключових пріоритетів вільного світу", - зазначив Порошенко.

Він також привітав послання G7 про те, що Кремлю "слід позбутися ілюзій і сумлінно виконувати свої зобов'язання".

"Умови гранично чіткі: спочатку повага до міжнародного права, припинення агресії на Донбасі і повернення Криму Україні. В іншому випадку ціна для Москви за її агресію проти України і втручання у внутрішні справи інших держав і надалі зростатиме", - додав Порошенко.

 

ПП: Вдячний лідерам Великої Сімки та ЄС за потужний сигнал підтримки України. Саміт в Шарлевуа та мої контакти з...

Опубліковано Петром Порошенком 10 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що G7 засудила анексію Криму і пообіцяла подальшу підтримку України.

 

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Теги публікації: Порошенко Петро, Російська Федерація, G7  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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