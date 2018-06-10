Порошенко привітав заяву G7 про підтримку України

Порошенко прокоментував підсумкове комюніке саміту G7

Президент Петро Порошенко вітає заяву лідерів країн "Великої сімки" (G7) про підтримку України. Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Вдячний лідерам "Великої сімки" та ЄС за потужний сигнал підтримки України. Саміт в Шарлевуа і мої контакти з керівництвом Сімки напередодні цієї зустрічі підтверджують, що Україна знаходиться серед ключових пріоритетів вільного світу", - зазначив Порошенко.

Він також привітав послання G7 про те, що Кремлю "слід позбутися ілюзій і сумлінно виконувати свої зобов'язання".

"Умови гранично чіткі: спочатку повага до міжнародного права, припинення агресії на Донбасі і повернення Криму Україні. В іншому випадку ціна для Москви за її агресію проти України і втручання у внутрішні справи інших держав і надалі зростатиме", - додав Порошенко.

ПП: Вдячний лідерам Великої Сімки та ЄС за потужний сигнал підтримки України. Саміт в Шарлевуа та мої контакти з... Опубліковано Петром Порошенком 10 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що G7 засудила анексію Криму і пообіцяла подальшу підтримку України.