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Порошенко поприветствовал решение КСУ по "языковому закону"

Новина українською →
Киев, Среда 14 июля 2021 19:35
Порошенко поприветствовал решение КСУ по "языковому закону" Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поприветствовал решение Конституционного суда, который признал "языковой закон" конституционным.

Об этом говорится на странице Порошенко в Facеbook.

"Закон, который был принят нашей командой, где докладчиком был Николай Княжицкий, председателем парламента был Андрей Парубий, и я горжусь и имею высокую честь, потому что под этим законом стоит моя подпись как президента Украины, - конституционный", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, остался один день до 16 июля, когда этот закон будет функционировать в полном объеме. В том числе для российских и пророссийских сериалов.

"Лучше, чем шутить над украинским - шутить на украинском. И будет вам счастье", - считает Порошенко.

Дорогие друзья, имею для вас две новости. И обе хорошие. И обе о языке. Первое: Конституционный Суд Украины наконец...

Posted by Петр Порошенко on Wednesday, July 14, 2021

Напомним, ранее спикер Рады Дмитрий Разумков говорил о необходимости внести изменения в "языковой закон" и привести его в соответствие с требованиями Венецианской комиссии.

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Порошенко Петр Конституционный суд Украины язык
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