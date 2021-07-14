Порошенко поприветствовал решение КСУ по "языковому закону"

Об этом говорится на странице Порошенко в Facеbook .

"Закон, который был принят нашей командой, где докладчиком был Николай Княжицкий, председателем парламента был Андрей Парубий, и я горжусь и имею высокую честь, потому что под этим законом стоит моя подпись как президента Украины, - конституционный", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, остался один день до 16 июля, когда этот закон будет функционировать в полном объеме. В том числе для российских и пророссийских сериалов.

"Лучше, чем шутить над украинским - шутить на украинском. И будет вам счастье", - считает Порошенко.