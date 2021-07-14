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Порошенко привітав рішення КСУ щодо "мовного закону"

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Київ, Середа 14 липня 2021 19:35
Порошенко привітав рішення КСУ щодо "мовного закону" Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав рішення Конституційного суду, який визнав конституційним "мовний закон".

Про це йдеться на сторінці Порошенка у Facеbook.

"Закон, який був прийнятий нашою командою, де доповідачем був Микола Княжицький, головою парламенту був Андрій Парубій, і я пишаюся і маю високу честь, бо під цим законом стоїть мій підпис як президента України, - конституційний", - наголосив Порошенко.

За його словами, залишився один день до 16 липня, коли цей закон буде функціонувати у повному обсязі. В тому числі для російських і проросійських серіалів.

"Краще, ніж жартувати над українською - жартувати українською. І буде вам щастя", - вважає Порошенко.

Дорогі друзі, маю для вас дві новини. І обидві хороші. І обидві про мову. Перше: Конституційний Суд України нарешті...

Posted by Петро Порошенко on Wednesday, July 14, 2021

Нагадаємо, раніше спікер Ради Дмитро Разумков говорив про необхідність внести зміни до "мовного закону" і привести його у відповідність до вимог Венеціанської комісії.

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