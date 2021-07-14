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Разумков рассказал, какие изменения нужно внести в языковой закон

Новина українською →
Киев, Среда 14 июля 2021 12:34
Разумков рассказал, какие изменения нужно внести в языковой закон Фото: спикер Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает нужным внести изменения в языковой закон. Он предлагает привести нормы закона в соответствие с решением Венецианской комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию "Лига.net".

На вопрос о том, какие именно нужны изменения в закон, Разумков ответил: "Например, привести нормы закона в соответствие с решением Венецианской комиссии".

Отметим, в декабре 2019-го Венецианская комиссия обнародовала вывод к закону о государственном языке Украины. Согласно нему, Украина должна принять закон о национальных меньшинствах, а пока этого не случилось, перенести выполнение норм закона о языке, которые уже действуют.

Также Украина, в частности, должна снизить квотные требования к контенту на украинском языке; разрешить физическим лицам использовать язык меньшинств для общения между собой, в том числе, в общественных местах.

Напомним, министр культуры Александр Ткаченко считает нужным начинать применять штрафы за нарушение языкового закона именно к чиновникам и депутатам.

Отметим, в Украине с 16 января вступила в силу норма об обязательном обслуживании на украинском языке для всех заведений сферы услуг.

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язык Закон Дмитрий Разумков
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