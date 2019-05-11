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Порошенко в понедельник встретится с Туском

Новости » Политика    11.05.2019 - 10:35
Порошенко в понедельник встретится с Туском
Фото: Петр Порошенко и Дональд Туск (president.gov.ua)

Встреча должна состояться 13 мая в Брюсселе

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 13 мая, в Брюсселе встретится с председателем Европейского Совета Дональдом Туском. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Европейского Совета.

Сообщается, что встреча Порошенка с Туском запланирована на 16:45 по местному времени.

Также в этот день в Брюсселе должны пройти мероприятия по случаю 10-летия "Восточного партнерства".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Туск назвал дату экстренного саммита Евросоюза. Председатель Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что специальный саммит должен начать выдвижение кандидатур на должности руководителей главных институтов Европейского союза и добавил, что не будет уклоняться от проведения голосования этих решений в июне, если достичь консенсус будет трудно.

Напомним, Туск оценил шансы на отмену выхода Британии с ЕС. Дональд Туск сообщил, что вероятность того, что выход Британии из Евросоюза не произойдет, составляет от 20 до 30%, по его словам, выход Британии из Европейского союза будет сильно отличаться от того Brexit, который был прорекламирован во время кампании референдума в 2016 году.

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