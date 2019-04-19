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Порошенко и Помпео обсудили ситуацию с ПриватБанком

Новости » Политика    19.04.2019 - 23:44
Порошенко и Помпео обсудили ситуацию с ПриватБанком
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Петр Порошенко провел телефонный разговор с Майком Помпео

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майклом Помпео по поводу ситуации с "ПриватБанком". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Так, собеседники обсудили угрозы ренационализации "Приватбанка" и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины.

Государственный секретарь США заверил в том, что Вашингтон и в дальнейшем будет оставаться бок о бок с Украиной в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности. В этом контексте было высказано неприятие блокирование российской стороной объявления Пасхального перемирия на Донбассе.

Кроме того, Порошенко выразил благодарность за твердую поддержку Вашингтона и призвал к более активным усилиям, в частности, относительно освобождения украинских заложников и моряков, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах.

Напомним, ранее сообщалось, что Председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин прокомментировал решение Окружного административного суда города о незаконности национализации "Приватбанка".

Данилишин отметил, что пока события вокруг "Приватбанка" существенно на курс не повлияли.

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