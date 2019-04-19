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Порошенко і Помпео обговорили ситуацію з ПриватБанком

Новини » Політика    19.04.2019 - 23:44
Порошенко і Помпео обговорили ситуацію з ПриватБанком
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Петро Порошенко провів телефонну розмову з Майком Помпео

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Державним секретарем США Майклом Помпео з приводу ситуації з "ПриватБанком". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Так, співрозмовники обговорили загрози ренаціоналізації "ПриватБанку" та необхідність збереження макрофінансової стабільності України.

Державний секретар США запевнив у тому, що Вашингтон і надалі залишатиметься пліч-о-пліч з Україною у справі відновлення її суверенітету і територіальної цілісності. У цьому контексті було висловлено несприйняття блокування російською стороною оголошення Великоднього перемир’я на Донбасі.

Окрім того, Порошенко висловив вдячність за тверду підтримку Вашингтона та закликав до більш активних зусиль, зокрема, щодо звільнення українських заручників та моряків, які незаконно утримуються в російських тюрмах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин прокоментував рішення Окружного адміністративного суду міста про незаконність націоналізації "ПриватБанку"

Данилишин зазначив, що наразі події навколо "ПриватБанку" суттєво на курс не вплинули.

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