Порошенко в Польше поблагодарил ЕС за поддержку Украины

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Также Порошенко призвал не терять боевой дух

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко отметил уникальную роль стран ЕС, в частности Польши и Германии в поддержке Украины. Об этом он заявил сегодня во время выступления на панельной дискуссии "Europe after the elections: Multiple Speeds and Different Directions?" в рамках конференции по вопросам будущего Европы в Польше.

"Хотел бы поблагодарить страны европейского союза, в частности Польшу, Германию, за огромную поддержку, которую мы получили в течение последних пяти лет. Поддержку в безопасности, в финансах, внедрении реформ. Мы шли бок о бок в борьбе против Северного потока-2 и еще можем победить. Поэтому не теряем боевой дух!", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее в команде Петра Порошенко напомнили новой власти, что сохранение курса на евроатлантическую интеграцию является базовым приоритетом по безопасности для Украины.