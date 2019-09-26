Порошенко у Польщі подякував ЄС за підтримку України

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Також Порошенко закликав не втрачати бойового духу

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко відзначив унікальну роль країн ЄС, зокрема Польщі і Німеччини, в підтримці Украіни. Про це він заявив сьогодні під час виступу на панельній дискусії "Europe after the elections: Multiple Speeds and Different Directions?" в рамках конференції з питань майбутнього Європи у Польщі.

"Хотів би подякувати країнам Європейському союзу, зокрема Польщі, Німеччині, за надзвичайну підтримку, яку ми отримали протягом останніх п’яти років. Підтримку у безпеці, у фінансах, впровадженні реформ. Ми йшли пліч-о-пліч у боротьбі проти Північного потоку-2 і ще можемо перемогти. Тож не втрачаємо бойового духу!", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше в команді Петра Порошенка нагадали новій владі, що збереження курсу на євроатлантичну інтеграцію є базовим безпековим пріоритетом для України.