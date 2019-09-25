У Порошенко напомнили новой власти о неизменности курса на НАТО

Фото: Виктория Сюмар (rada.gov.ua)

Сюмар прокомментировала заявление Кулебы

Сохранение курса на евроатлантическую интеграцию является базовым безопасности приоритетом для Украины. Об этом заявила народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко Виктория Сюмар, комментируя заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о смене тактики вхождения Украины в НАТО.

Сюмар отметила, что в современном мире только комплексное международное партнерство с НАТО сможет гарантировать нашей стране суверенитет и защиту от России, а противоположная риторика со стороны новой власти является недопустимой.

"Курс на НАТО – это ПДЧ и вступление в НАТО. Точка. "Неизменность курса" без заявки на членство – это оксюморон. Всем "выдающимся лидерам современности" и их должностным лицам стоит осознать реальность – на востоке Россия с Китаем проводят крупнейшие военные учения и планируют создать свой аналог альянса. На Западе после начала процедуры импичмента президента США из-за Ukraine Case Украина становится крайне токсичной", – отметила политик.

Сюмар отметила, что в существующих геополитических условиях изменение позиции приоритетности вступления в НАТО и заигрывании с Россией, в данном вопросе, может превратить Украину в буферное государство и отдалить нас от Запада.

"Мы посередине. С войной с агрессивным ядерным государством, единственный "компромисс" от которого – это выполнять его требования. И эти требования известны – Украина в роли "серой буферной зоны" между НАТО и Россией. Слабая и разделенная на автономии. И отказываясь от хоть усилий получить ПДЧ, вы делаете именно это – выполняете прихоти России и возможно навсегда лишаете Украину едва ли не последнего шанса стать частью западного сообщества", – подчеркнула парламентарий.

Как известно, Кулеба заявил, что курс Украины на евроатлантическую интеграцию остается неизменным, но тактика вхождения в НАТО должна измениться.