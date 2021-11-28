Порошенко: покупка электроэнергии в Беларуси - ловушка для Украины

По его словам, покупка электроэнергии в Беларуси опасна, поскольку в наиболее трудный момент Лукашенко может отключить энергетический экспорт в Украину.

"Какова стратегия страны и высшего политического руководства страны, что делать? Мой ответ очень прост - если ты не знаешь, признайся. Пригласи помощь. Созови СНБО по вопросам энергетики. Пригласи руководителей парламентских фракций. Надо - пожалуйста, я готов прийти, помочь и объяснить, каким образом мы в гораздо более сложных условиях отключили российскую электроэнергию и прекратили покупать российский газ", - напомнил Порошенко.

Он также отметил, что его команда в свое время сделали все возможное для того, чтобы завезти со всего мира угля, начиная от США, Польши и заканчивая Австралией тогда, когда Путин перестал поставлять нам уголь. Мы же это все проходили.

"Мы подчеркиваем, что закупка электроэнергии в Беларуси - ловушка. Увидите - Беларусь перестанет нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15 - минус 20. Чтобы именно сейчас, подсадив нас на иглу, ударить, чтобы было еще более болезненно", - резюмирует Порошенко.