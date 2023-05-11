Порошенко показав нові розробки, які невдовзі посилять українську армію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook .

Одна з розробок, яка невдовзі надійде у ЗСУ - нова модифікація БПЛА Poseidon 10, спільний проект Фонду Порошенка та ізраїльсько-американсько-кіпрської компанії-виробника.

"Він має вдвічі більший зум камери, має вдвічі більші характеристики "тепла", має на 40 відсотків більшу потужність батареї. Має новий комплекс протидії російській системі радіоелектронної боротьби, нову систему комунікацій і визначень. Це - наш новий спільний продукт, який розроблений фахівцями компанії на базі майже річного досвіду експлуатації Poseidon 10 на полі бою", - розповів Порошенко.

Він також показав безпілотний комплекс морського базування, який має швидкість понад 150 кілометрів на годину. "Ми дуже сподіваємося, що українські ВМС скористаються цими пропозиціями", - додав політик.

Він також анонсував БПЛА Poseidon 12 і назвав його "великим сюрпризом для росіян.

"Ми не виключаємо, що він буде мати крім ударних потужностей ще й радарні потужності, які створять нові додаткові можливості для танкових батальйонів, які постачаються в рамках танкової коаліції Рамштайн. Оснащені відповідною електронікою, вони збільшують майже в два рази радіус дії артилерії танкових гармат, збільшують ефективність і безпеку для танкових екіпажів", - наголосив Порошенко.