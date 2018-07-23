Порошенко подпишет закон об ответственности за контрабанду леса после внесения изменений в него

Порошенко полностью поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса

Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон об уголовной ответственности за контрабанду леса после внесения Верховной радой Украины (ВРУ) изменений в него. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отметили в пресс-службе президента, Порошенко полностью поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса. Вместе с тем, в АПУ отметили, что Порошенко не поддерживает "лоббистские схемы, которые попали в закон между первым и вторым чтением, в частности нормы, которые противоречат Соглашению Украины и ЕС о зоне свободной торговли".

"Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон после внесения парламентом соответствующих изменений в него", - сообщили в пресс-службе главы государства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 23 июля 2018 года, Порошенко наложил вето на закон, который предусматривает, в частности, введение уголовной ответственности за контрабанду леса, а также ограничение годового объема заготовки необработанных лесоматериалов 25 млн кубометров на период действия моратория на экспорт необработанных лесоматериалов.