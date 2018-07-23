Порошенко подпишет закон об ответственности за контрабанду леса после внесения изменений в него

Новости Политика 23.07.2018 - 18:56
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко полностью поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса

Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон об уголовной ответственности за контрабанду леса после внесения Верховной радой Украины (ВРУ) изменений в него. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отметили в пресс-службе президента, Порошенко полностью поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса. Вместе с тем, в АПУ отметили, что Порошенко не поддерживает "лоббистские схемы, которые попали в закон между первым и вторым чтением, в частности нормы, которые противоречат Соглашению Украины и ЕС о зоне свободной торговли".

"Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон после внесения парламентом соответствующих изменений в него", - сообщили в пресс-службе главы государства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 23 июля 2018 года, Порошенко наложил вето на закон, который предусматривает, в частности, введение уголовной ответственности за контрабанду леса, а также ограничение годового объема заготовки необработанных лесоматериалов 25 млн кубометров на период действия моратория на экспорт необработанных лесоматериалов.

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Теги:  Порошенко Петр,  контрабанда  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС