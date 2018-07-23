Порошенко підпише закон про відповідальності за контрабанду лісу після внесення ВРУ змін до нього

Порошенко повністю підтримує посилення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу

Президент України Петро Порошенко підпише закон про кримінальну відповідальності за контрабанду лісу після внесення Верховною радою України (ВРУ) змін до нього. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначили в прес-службі президента, Порошенко повністю підтримує посилення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу. Разом з тим, в АПУ зазначили, що Порошенко не підтримує "лобістські схеми, які потрапили в закон між першим і другим читанням, зокрема норми, які суперечать Угоді України та ЄС про зону вільної торгівлі".

"Президент України Петро Порошенко підпише закон після внесення парламентом відповідних змін до нього", - повідомили в прес-службі глави держави.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 23 липня 2018 року, Порошенко наклав вето на закон, який передбачає, зокрема, введення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу, а також обмеження річного обсягу заготівлі необроблених лісоматеріалів 25 млн кубометрів на період дії мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів.